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Опубликовано 08 июня 2024, 22:33
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Глава «Автотора» Пак: АвтоВАЗ сам виноват в конкуренции с «китайцами»

Руководители автозаводов обменялись резкой критикой на ПМЭФ-2024
Глава «Автотора» Пак: АвтоВАЗ сам виноват в конкуренции с «китайцами». Топ-менеджер калининградского предприятия дал понять: Волжский автозавод нарушил субординацию, подняв цены на свою продукцию на 35-40%. После этого автомобили Lada зашли в высокие ценовые сегменты, где уже были «китайцы». На АвтоВАЗе не согласились с оценкой: по мнению Максима Соколова «Автотор» за всю историю не создал «ничего отечественного и конкурентного».
Глава «Автотора» Пак: АвтоВАЗ сам виноват в конкуренции с «китайцами»
© Lada
Сергей Ильин

Волну публичной критики запустил сам АвтоВАЗ: на прошлой неделе в заседании СовФеда в Тольятти представитель автогиганта назвал производство китайских электрокаров в России «фейком». Также глава Волжского завода Максим Соколов давно требует государство сдержать экспансию «китайцев».

Денис Пак, который ныне возглавляет «Автотор», а ранее трудился в Минпромторге, напомнил коллегам, что изначально при заключении специнвестконтрактов у каждого российского завода была своя ниша, а внутренняя конкуренция была исключена. Однако АвтоВАЗ с 2022 года поднял цены, что и привело к соперничеству.

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Максим Соколов с критикой не согласился. На АвтоВАЗе считают некорректной оценку об удорожании на 40% — по мнению главы автогиганта, «основная доля в этом росте цен была сделана нашим предыдущим акционером, сбежавшим из страны, — компанией Renault».

Максим Соколов считает, что «Автотор» с 1996 года «не произвел ничего отечественного и конкурентного», а работает завод только ради своих акционеров, ведь уровень локализации ничтожно мал. В свою очередь АвтоВАЗ добился реального уровня локализации 99,8%.

Продолжать яркую полемику на «Автоторе» не станут: представитель завода заявил Gazeta.ru, что компания «не вступает в неконструктивные дискуссии». «Мы не будем комментировать создавшуюся ситуацию и просим не продолжать эту тему в прессе», — ответили в пресс-службе калининградского предприятия.

Источник:РБК
Автор:Сергей Ильин
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#АвтоВАЗ
#Китай