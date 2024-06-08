Глава «Автотора» Пак: АвтоВАЗ сам виноват в конкуренции с «китайцами»Руководители автозаводов обменялись резкой критикой на ПМЭФ-2024
Волну публичной критики запустил сам АвтоВАЗ: на прошлой неделе в заседании СовФеда в Тольятти представитель автогиганта назвал производство китайских электрокаров в России «фейком». Также глава Волжского завода Максим Соколов давно требует государство сдержать экспансию «китайцев».
Денис Пак, который ныне возглавляет «Автотор», а ранее трудился в Минпромторге, напомнил коллегам, что изначально при заключении специнвестконтрактов у каждого российского завода была своя ниша, а внутренняя конкуренция была исключена. Однако АвтоВАЗ с 2022 года поднял цены, что и привело к соперничеству.
Максим Соколов с критикой не согласился. На АвтоВАЗе считают некорректной оценку об удорожании на 40% — по мнению главы автогиганта, «основная доля в этом росте цен была сделана нашим предыдущим акционером, сбежавшим из страны, — компанией Renault».
Максим Соколов считает, что «Автотор» с 1996 года «не произвел ничего отечественного и конкурентного», а работает завод только ради своих акционеров, ведь уровень локализации ничтожно мал. В свою очередь АвтоВАЗ добился реального уровня локализации 99,8%.
Продолжать яркую полемику на «Автоторе» не станут: представитель завода заявил Gazeta.ru, что компания «не вступает в неконструктивные дискуссии». «Мы не будем комментировать создавшуюся ситуацию и просим не продолжать эту тему в прессе», — ответили в пресс-службе калининградского предприятия.