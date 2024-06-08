Глава «Автотора» Пак: АвтоВАЗ сам виноват в конкуренции с «китайцами»

Волну публичной критики запустил сам АвтоВАЗ: на прошлой неделе в заседании СовФеда в Тольятти представитель автогиганта назвал производство китайских электрокаров в России «фейком». Также глава Волжского завода Максим Соколов давно требует государство сдержать экспансию «китайцев».

Денис Пак, который ныне возглавляет «Автотор», а ранее трудился в Минпромторге, напомнил коллегам, что изначально при заключении специнвестконтрактов у каждого российского завода была своя ниша, а внутренняя конкуренция была исключена. Однако АвтоВАЗ с 2022 года поднял цены, что и привело к соперничеству.