АвтоВАЗ запатентовал в России новый товарный знак

Хотя имя конкретного правообладателя в документах не раскрывается (это допускает действующее постановление правительства), в качестве адреса для корреспонденции указана локация, непосредственно примыкающая к научно-техническому центру АвтоВАЗа.

Название Lada Parus защищено сразу по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это означает, что название быть использован не только для обозначения самих автомобилей, но и для игрушечных моделей, а также для услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин.

Интересно, что «Парус» стал не единственным названием, которое компания попыталась закрепить за собой. Вместе с ним на рассмотрение подавались и другие варианты: Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma.

