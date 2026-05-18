АвтоВАЗ завершил большую модернизацию за полмиллиарда рублей

На линии № 3, где выпускаются модели Granta и Iskra, были оптимизированы процессы подготовки сборочных комплектов, а также автоматизирован процесс загрузки крыши на линию сварки кузовов Granta.

Линия № 1, с которой сходят Vesta и Aura, перешла на автоматизированные сварочные клещи на отдельных постах сварки. А на линии Niva установлено новое сварочное оборудование и организованы новые посты сварки.

В рамках подготовки к серийному производству Lada Azimut проведены работы по организации зоны «китинга» (формирование сборочных комплектов), плюс запущен новый беспилотный напольный транспорт.

Кроме того, перед запуском новинки были подготовлены площади, оборудование и сварочная оснастка, модернизировано разнообразное оборудование, а также линия полировки.

В производстве новых моторов объёмом 1,6 (более 120 л.с.) и 1,8 (более 130 л. с) литра запущены в работу 10 обрабатывающих центров блоков цилиндров, а также обрабатывающий центр картеров.

Читайте также: