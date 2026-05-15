В Казахстане новый Toyota RAV4 будет стоить 3,4 млн рублей

Шестое поколение Toyota RAV4 построено на платформе TNGA-K, которую также использует машина-предшественник. Колесная база, архитектура шасси и даже габаритные размеры остались прежними: длина — 4595 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1702 мм.

Помимо чисто бензиновой модификации также существует гибридная. В её основе лежит 2,5-литровый атмосферный двигатель, а суммарная отдача бензоэлектрической системы составляет 234 л. с.

Самый доступный гибрид предлагается дилерами за 24,4 млн тенге — это 3,8 млн рублей. Все версии оснащены полным приводом, но задние колёса гибрида вращает отдельный электрический мотор.

