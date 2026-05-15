Опубликовано 15 мая 2026, 14:48
В Казахстане новый Toyota RAV4 будет стоить 3,4 млн рублей
В Казахстане стартовали продажи нового поколения Toyota RAV4 за 3,4 млн рублей. В базовом варианте новинка оснащена 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с., с которым работает клиноременный вариатор. До 100 км/ч этот вариант ускоряется за 10,7 с. Как выяснил журнал Motor, стоимость начальной версии составит 21,9 млн тенге, то есть 3,4 млн рублей.
Шестое поколение Toyota RAV4 построено на платформе TNGA-K, которую также использует машина-предшественник. Колесная база, архитектура шасси и даже габаритные размеры остались прежними: длина — 4595 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1702 мм.
Помимо чисто бензиновой модификации также существует гибридная. В её основе лежит 2,5-литровый атмосферный двигатель, а суммарная отдача бензоэлектрической системы составляет 234 л. с.
Самый доступный гибрид предлагается дилерами за 24,4 млн тенге — это 3,8 млн рублей. Все версии оснащены полным приводом, но задние колёса гибрида вращает отдельный электрический мотор.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
