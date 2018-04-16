Назначен новый президент «АвтоВАЗа»

Основной акционер «АвтоВАЗа» — компания Alliance Rostec Auto BV — выбрал нового президента для российского производителя. С 1 июня им станет бывший глава марки Dacia Ив Каракатзанис. Нынешний руководитель «АвтоВАЗа» Николя Мор займет должность старшего вице-президента Renault по региону Евразия и сохранит пост заместителя председателя совета директоров.

Свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году с отдела логистики. Позднее он занимал должность индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок. В настоящее время он является генеральным директором Renault в Румынии, отвечает за коммерческую и производственную деятельность компании.

С приходом Ива Каракатзаниса «АвтоВАЗ» намерен продолжить оптимизацию затрат и расширение модельного ряда.

Николя Мор занимал пост президента «АвтоВАЗа» с марта 2016 года. На этой должности он сменил Бу Андерссона, который сейчас возглавляет европейское подразделение поставщика автомобильных компонентов Yazaki.