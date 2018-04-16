С 1 июня руководителем производителя станет бывший глава Dacia

Пульс

Назначен новый президент «АвтоВАЗа»

033106f4858692643157674393de9961d71f6806
16 апреля 2018

Основной акционер «АвтоВАЗа» — компания Alliance Rostec Auto BV — выбрал нового президента для российского производителя. С 1 июня им станет бывший глава марки Dacia Ив Каракатзанис. Нынешний руководитель «АвтоВАЗа» Николя Мор займет должность старшего вице-президента Renault по региону Евразия и сохранит пост заместителя председателя совета директоров.

[Архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории](https://motor.ru/selector/avtovaz.htm)

Архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории

Свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году с отдела логистики. Позднее он занимал должность индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок. В настоящее время он является генеральным директором Renault в Румынии, отвечает за коммерческую и производственную деятельность компании.

С приходом Ива Каракатзаниса «АвтоВАЗ» намерен продолжить оптимизацию затрат и расширение модельного ряда.

Николя Мор занимал пост президента «АвтоВАЗа» с марта 2016 года. На этой должности он сменил Бу Андерссона, который сейчас возглавляет европейское подразделение поставщика автомобильных компонентов Yazaki.

Что стало с автозаводами Российской империи и СССР

РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили

Теги:
АвтоВАЗ
Новости по теме
7 февраля 2018
На «АвтоВАЗе» во второй раз за два года поменяется президент
25 июля 2017
Экс-глава «АвтоВАЗа» вернулся в автобизнес
20 июля 2016
Глава «АвтоВАЗа» назвал «Лады» слишком дорогими
15 марта 2016
«АвтоВАЗ» выбрал нового руководителя