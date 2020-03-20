«АвтоВАЗ» протестировал сборку Chevrolet Niva на своем заводе

В рамках тестового прогона кузов не стали собирать, а лишь проверили, сможет ли он пройти по сборочной линии без помех. Из этого можно сделать только один вывод — отечественный производитель вовсю готовится к запуску полноценного производства.
«АвтоВАЗ» заключил сделку с компанией General Motors в начале декабря прошлого года. Согласно ей, все совместное производство переходит под полный контроль отечественного производителя.
Единственная модель, которую выпускала компания «GM-АвтоВАЗ», — это Chevrolet Niva. Еще в день заключения сделки российская компания заявила, что переведет сборку модели на свои линии, а также заменит шильдик.
Финальный перенос производства на сборочные линии «АвтоВАЗа» запланирован на 2021 год — тогда компания должна завершить работы по модернизации модели и запустить на конвейер рестайлинговую версию внедорожника.
Источник: For Friends & Для Друзей