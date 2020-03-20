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13:16

«АвтоВАЗ» протестировал сборку Chevrolet Niva на своем заводе

Кузов кроссовера уже прогнали по сборочной линии Lada 4x4

Анастасия Дубина
Отечественный производитель «АвтоВАЗ» протестировал сборку кроссовера Chevrolet Niva на своем конвейере, где собирают внедорожники Lada 4x4.

В рамках тестового прогона кузов не стали собирать, а лишь проверили, сможет ли он пройти по сборочной линии без помех. Из этого можно сделать только один вывод — отечественный производитель вовсю готовится к запуску полноценного производства.

«АвтоВАЗ» заключил сделку с компанией General Motors в начале декабря прошлого года. Согласно ей, все совместное производство переходит под полный контроль отечественного производителя.

Единственная модель, которую выпускала компания «GM-АвтоВАЗ», — это Chevrolet Niva. Еще в день заключения сделки российская компания заявила, что переведет сборку модели на свои линии, а также заменит шильдик.

Финальный перенос производства на сборочные линии «АвтоВАЗа» запланирован на 2021 год — тогда компания должна завершить работы по модернизации модели и запустить на конвейер рестайлинговую версию внедорожника.

Источник: For Friends & Для Друзей