«АвтоВАЗ» протестировал сборку Chevrolet Niva на своем заводе

В рамках тестового прогона кузов не стали собирать, а лишь проверили, сможет ли он пройти по сборочной линии без помех. Из этого можно сделать только один вывод — отечественный производитель вовсю готовится к запуску полноценного производства.

«АвтоВАЗ» заключил сделку с компанией General Motors в начале декабря прошлого года. Согласно ей, все совместное производство переходит под полный контроль отечественного производителя.