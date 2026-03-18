Автозапчасти подорожают на 30% из-за войны в Иране

«Сегодня основной фактор изменения цен — удорожание логистики. Фрахтовые ставки по альтернативным маршрутам уже выросли вдвое, и это напрямую закладывается в конечную стоимость запчастей. Импортные товары, в том числе автозапчасти, могут подорожать на 15−30% в ближайшие месяцы, если кризис затянется», — заявила Овчинникова.

Она отметила, что наиболее уязвимым каналом поставок оказался параллельный импорт через ОАЭ и Ормузский пролив. В последние годы на этот регион приходилось до 40−60% оригинальных автозапчастей премиального сегмента. Сбои в работе этих ближневосточных логистических хабов неминуемо приведет к увеличению сроков ожидания по ряду артикулов и росту доли аналогов на рынке.

Несмотря на рост цен, исчезновения запчастей не ожидается. Российский рынок диверсифицировал поставки: значительная часть приходится на Китай и прямые азиатские маршруты, которые от ситуации в Ормузском проливе практически не зависят.

Сильнее всего дефицит затронет кузовные элементы, оптику, электронные блоки, а также агрегаты для праворульных автомобилей и редких моделей, по этим позициям логистика была наиболее сложной и протяженной, пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2026 году ремонт автомобилей подорожает в три этапа.