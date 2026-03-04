Плюс 25%: в России пройдут три волны подорожания ремонта автомобилей в 2026 году

«Закладывается три этапа корректировок: ориентировочно около 10% — с января, еще порядка 10% — с марта и около 5% — в августе. Это именно те диапазоны, которые будут отличаться в зависимости от типа работ и региона. Перед каждым пересмотром цен проводится детальная аналитика по каждому городу и по конкретным группам услуг, чтобы повышение стоимости услуг было максимально точечным и экономически обоснованным», — сообщила Овчинникова.

По оценке Fit Service, совокупный рост средней стоимости ремонта и обслуживания к концу 2026 года составит 20−25% к уровню 2025 года.

При этом Овчинникова отметила, что это не рекордная динамика за последние пять лет: предыдущие периоды были более резкими для рынка. Основные драйверы роста — повышение налоговой и административной нагрузки, удорожание аренды и логистики, а также рост зарплат квалифицированных мастеров.

