Автозавод в Калуге начнет выпуск новой модели Tenet в 2026 году

«Готовится к запуску в производство Tenet 9. Для этого как раз конвейер готовят. Такие планы есть», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Ранее Шапша отмечал, что автомобили Tenet входят в число самых покупаемых в России. Всего в 2025 году в Калужской области собрали более 140 тыс. машин разных марок.

Российский бренд Tenet был основан в феврале 2025 года «АГР холдингом» совместно с китайской компанией Defetoo. В активы холдинга, помимо калужской площадки, входят два завода в Санкт-Петербурге («Каменка» и «Шушары») и склад запчастей в Чехове.

Читайте также:

— Тюнеры превратили Nissan Murano в внедорожник для города

— Легендарной Lada Niva исполнилось 49 лет

— Названы кроссоверы, которые чаще всего [покупают](http://example.com россияне