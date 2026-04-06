Опубликовано 06 апреля 2026, 08:231 мин.
Автозавод в Калуге начнет выпуск новой модели Tenet в 2026 году
Губернатор Шапша: калужский автозавод начнет выпускать кроссовер Tenet 9 в 2026 году. Производство кроссовера Tenet T9 намечено на автозаводе «АГР холдинг». Сейчас компания выпускает кроссоверы Tenet T4, Tenet T7 и Tenet T8, сообщает ТАСС.
«Готовится к запуску в производство Tenet 9. Для этого как раз конвейер готовят. Такие планы есть», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Ранее Шапша отмечал, что автомобили Tenet входят в число самых покупаемых в России. Всего в 2025 году в Калужской области собрали более 140 тыс. машин разных марок.
Российский бренд Tenet был основан в феврале 2025 года «АГР холдингом» совместно с китайской компанией Defetoo. В активы холдинга, помимо калужской площадки, входят два завода в Санкт-Петербурге («Каменка» и «Шушары») и склад запчастей в Чехове.
