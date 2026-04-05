Легендарной Lada Niva исполнилось 49 лет

«После успеха первых „Жигулей“ в руководстве страны задумались: советские горожане уже получили массовый легковой автомобиль, а как же жители села? Тогда и появился запрос на лёгкий и манёвренный внедорожник с надежной ходовой частью», — говорится в публикации.

Над созданием ВАЗ-2121 трудилась целая команда талантливых инженеров под руководством Владимира Сергеевича Соловьёва, который тогда занимал пост главного конструктора Волжского автозавода. От первого прототипа до серийного выпуска Niva прошла всего пять лет. А первым, кто принял новинку, стал сам Леонид Ильич Брежнев.

В 1978 году ВАЗ-2121 получил признание за рубежом: на выставке в Брно его назвали лучшим в своём классе. Внедорожник успешно продавался не только в соцстранах, но и в Западной Европе и США. СССР поставлял Niva более чем в 100 странах, и до сих пор эти машины можно увидеть по всему миру.

За 49 лет Niva неоднократно модернизировали, но классический дизайн не тронули. Моторы, салон, подвеска, опции (от кондиционера до «ЭРА-ГЛОНАСС») — всё менялось. Недавно добавили новую панель приборов с климатом и бортовым компьютером. Сегодня Niva по-прежнему — королева бездорожья и связующее звено между поколениями.

