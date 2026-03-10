Автозаводы по всему миру могут остановить производство машин из-за нехватки чипов

«Если это спровоцирует очередной кризис в глобальном производстве полупроводников и цепочках поставок, Нидерланды должны будут нести за это полную ответственность», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского ведомства.

Напомним, что корни конфликта уходят в решение Нидерландов о конфискации завода, принадлежащего китайскому холдингу Wingtech (материнской структуре Nexperia). Это уже приводило к сбоям в автомобильной промышленности осенью 2025 года, когда Пекин в ответ вводил временное эмбарго на экспорт китайских чипов Nexperia. Микросхемы этого производителя широко применяются в электронных системах автомобилей по всему миру.

Попытки дипломатического урегулирования конфликта при участии властей Китая, Нидерландов и Евросоюза пока не принесли результатов. Противостояние усугубляется судебными разбирательствами и взаимными обвинениями сторон в недобросовестных переговорах.

