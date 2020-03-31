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13:08

Видео: обнаружена «капсула времени» — ранний Москвич-2141

В Харьковской области найден прекрасно сохранившийся «сорок первый» Москвич 1988 года выпуска

© скрин видео, You-Tube канал Roma Urraco
Сергей Ильин
Автор YouTube-канала Roma Urraco рассказал о раннем переднеприводном хэтчбеке АЗЛК с тольяттинским мотором ВАЗ-2106. С августа 1988 года Москвич проехал менее 25 тысяч километров, регулярно проходил техническое обслуживание и хранился в сухом гараже, поэтому находится в состоянии нового автомобиля — «капсулы времени».

Первый владелец бежевого хэтчбека сумел сохранить ранний Москвич-2141 практически в заводском виде: на автомобиле установлены советские покрышки МИ-180, есть сервисная книжка с отметками об обслуживании в октябре 1988 года и маркировочные таблички.

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Фото: скрин видео, You-Tube канал Roma Urraco

Как и все ранние «сорок первые», обнаруженный хэтчбек оснащается вазовским двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Другие отличительные черты машин первых партий — «болотный» пластик передней панели и отделанные светлым кожзаменителем дверные карты.

На кузове нет следов ржавчины, салонные обшивки и элементы интерьера выглядят нетронутыми, а единственное вмешательство в конструкцию — установка газобалонного оборудования. Интересно, что спустя 32 года в автомобиле осталась бирка с ценой — в конце 1980-х Москвич-2141 стоил около 9800 рублей.

Видео: You-Tube канал Roma Urraco

Хотя с 1986 по 2001 год c конвейера завода АЗЛК сошло свыше 716 тысяч «сорок первых» Москвичей, из-за невысокого качества сборки и комплектующих, а также слабой коррозионной стойкости кузовов большинство хэтчбеков больше не эскплуатируются.