Видео: обнаружена «капсула времени» — ранний Москвич-2141

Как и все ранние «сорок первые», обнаруженный хэтчбек оснащается вазовским двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Другие отличительные черты машин первых партий — «болотный» пластик передней панели и отделанные светлым кожзаменителем дверные карты.

На кузове нет следов ржавчины, салонные обшивки и элементы интерьера выглядят нетронутыми, а единственное вмешательство в конструкцию — установка газобалонного оборудования. Интересно, что спустя 32 года в автомобиле осталась бирка с ценой — в конце 1980-х Москвич-2141 стоил около 9800 рублей.