Toyota назвала новую дату премьеры самого маленького Land Cruiser

Toyota назвала новую дату премьеры самого маленького Land CruiserНесмотря на компактные размеры, модель сохранит рамную конструкцию
Длина младшего Land Cruiser составит 4500 миллиметров при 2750-миллиметровой колесной базе. Таким образом, внедорожник окажется компактнее актуального поколения RAV4. Вместо платформы TNGA-F, которая лежит в основе нынешних Land Cruiser, новинку построят на более простой архитектуре IMV-0. На подобной тележке базируются тайские пикапы Hilux Champ.
В качестве моторной гаммы инженеры предложат компактные ДВС, а также гибридные силовые установки. Ожидается, что на внутреннем рынке Land Cruiser FJ получит 2,7-литровую «четверку», отдача которой составит 160 лошадиных сил. Агрегат будет работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Экспортные внедорожники, вероятно, получат бензоэдектрические силовые установки.
В сентябре прошлого года инсайдеры сообщили, что Toyota Land Cruiser FJ окажется вдвое дешевле Land Cruiser 300. Презентацию младшего «Крузака» тогда ожидали до конца года.