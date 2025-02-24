Toyota назвала новую дату премьеры самого маленького Land Cruiser

Несмотря на компактные размеры, модель сохранит рамную конструкцию

Компания Toyota представит компактный внедорожник Land Cruiser FJ осенью 2025 года. Автомобиль станет младшей моделью во внедорожной линейке бренда. В конструкции машины инженеры используют бюджетную платформу, а также компактные силовые установки. За пределами домашнего рынка автомобиль предложат в гибридной модификации. При этом внедорожник сохранит рамную конструкцию, как и все семейство Land Cruiser. В продаже новинка появится в начале следующего года.