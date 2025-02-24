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Опубликовано 24 февраля 2025, 16:01
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Toyota назвала новую дату премьеры самого маленького Land Cruiser

Несмотря на компактные размеры, модель сохранит рамную конструкцию
Компания Toyota представит компактный внедорожник Land Cruiser FJ осенью 2025 года. Автомобиль станет младшей моделью во внедорожной линейке бренда. В конструкции машины инженеры используют бюджетную платформу, а также компактные силовые установки. За пределами домашнего рынка автомобиль предложат в гибридной модификации. При этом внедорожник сохранит рамную конструкцию, как и все семейство Land Cruiser. В продаже новинка появится в начале следующего года.
Toyota назвала новую дату премьеры самого маленького Land Cruiser
© Toyota
Анастасия Мельник

Длина младшего Land Cruiser составит 4500 миллиметров при 2750-миллиметровой колесной базе. Таким образом, внедорожник окажется компактнее актуального поколения RAV4. Вместо платформы TNGA-F, которая лежит в основе нынешних Land Cruiser, новинку построят на более простой архитектуре IMV-0. На подобной тележке базируются тайские пикапы Hilux Champ.

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В качестве моторной гаммы инженеры предложат компактные ДВС, а также гибридные силовые установки. Ожидается, что на внутреннем рынке Land Cruiser FJ получит 2,7-литровую «четверку», отдача которой составит 160 лошадиных сил. Агрегат будет работать с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Экспортные внедорожники, вероятно, получат бензоэдектрические силовые установки.

В сентябре прошлого года инсайдеры сообщили, что Toyota Land Cruiser FJ окажется вдвое дешевле Land Cruiser 300. Презентацию младшего «Крузака» тогда ожидали до конца года.

Источник:Carscoops
Автор:Анастасия Мельник
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