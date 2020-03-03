Посмотрите на новый одноместный суперкар массой 570 килограммов

Одноместные суперкары Mono по-прежнему можно поставить на учет, поэтому конструкторам пришлось адаптировать баркетту под новые экологические нормы Евро-6d temp и европейские стандарты громкости. От старой атмосферной 2,5-литровой «четверки» отказались в пользу 2,3-литрового турбомотора. Мощность базовой версии выросла с 309 лошадиных сил (308 Нм) до 332 сил и 400 Нм.
Снаряженная масса нового Mono — 570 килограммов, на десять килограммов меньше, чем у предшественника. Сверхлегкая конструкция из графена, магния, титана и карбона позволяет баркетте разгоняться с места до 96 километров в час за 2,7 секунды и развивать максимальную скорость свыше 270 километров в час.
Дизайн Mono второго поколения выдержан в духе предыдущей модели, однако взаимозаменяемых деталей почти нет: новинка на 20 миллиметров ниже, на 25 миллиметров длиннее, отличается оптикой, зеркалами и кузовными панелями в хвостовой части. Кокпит суперкара спартанский: вся информация выводится на «формульный» руль с центральным дисплеем, водителя фиксирует пятиточечный ремень безопасности.
Стартовая цена нового BAC Mono — 165 950 фунтов стерлингов (14,1 миллиона рублей). Поставки суперкаров второго поколения были запланированы на начало 2021 года. Вероятно, в течение года свет увидит более экстремальная турбоверсия Mono R с облегченным корпусом, перенастроенным двигателем и ходовой частью.