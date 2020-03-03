Посмотрите на новый одноместный суперкар массой 570 килограммов

Одноместные суперкары Mono по-прежнему можно поставить на учет, поэтому конструкторам пришлось адаптировать баркетту под новые экологические нормы Евро-6d temp и европейские стандарты громкости. От старой атмосферной 2,5-литровой «четверки» отказались в пользу 2,3-литрового турбомотора. Мощность базовой версии выросла с 309 лошадиных сил (308 Нм) до 332 сил и 400 Нм.

Снаряженная масса нового Mono — 570 килограммов, на десять килограммов меньше, чем у предшественника. Сверхлегкая конструкция из графена, магния, титана и карбона позволяет баркетте разгоняться с места до 96 километров в час за 2,7 секунды и развивать максимальную скорость свыше 270 километров в час.