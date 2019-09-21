Пикап Chevrolet заставили ездить задом наперёд

Все, кто видят этот пикап Chevrolet C/K 1500 начала 1990-х годов, сначала думают, что водитель научился ловко ездить по дороге задним ходом. Однако это лишь иллюзия, потому что его владелец взял и буквально развернул кузов на раме задом наперёд. В результате кажется, что автомобиль с не самой лучшей обзорностью и большой грузовой платформой действительно передвигается задним ходом.
Соседей по трафику это, судя по всему, шокирует — представьте себе, что на одностороннюю дорогу из переулка вдруг выезжает большой лифтованный пикап и едет прямо на вас — однако все незаурядные переделки этого «Шевроле» официально зарегистрированы в департаменте транспорта Массачусетса, так что его владелец имеет полное право так ездить. Конечно, приглядевшись, можно заметить подозрительные изменения в светотехнике.
Для соответствия всем законодательным требованиям Рону пришлось поменять местами фары с фонарями, сохранив их «родные» корпусы. В результате указатели поворота в фарах головного света превратились в стоп-сигналы, а фонари, соответственно, в фары. Вслед за ними переехали и зеркала. На переделку пикапа у владельца ушло четыре года. Силовой агрегат теперь прячется в грузовой платформе, а водитель с пассажиром сидят буквально задом наперёд.