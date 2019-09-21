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18:00

Пикап Chevrolet заставили ездить задом наперёд

Американец по имени Рон из штата Массачусетс построил автомобиль, который шокирует всех, кто его видит

Некий Рон из Массачусетса, должно быть, обладает незаурядным чувством юмора, потому что он развернул кузов своего пикапа в обратную сторону.

Все, кто видят этот пикап Chevrolet C/K 1500 начала 1990-х годов, сначала думают, что водитель научился ловко ездить по дороге задним ходом. Однако это лишь иллюзия, потому что его владелец взял и буквально развернул кузов на раме задом наперёд. В результате кажется, что автомобиль с не самой лучшей обзорностью и большой грузовой платформой действительно передвигается задним ходом.

Соседей по трафику это, судя по всему, шокирует представьте себе, что на одностороннюю дорогу из переулка вдруг выезжает большой лифтованный пикап и едет прямо на вас однако все незаурядные переделки этого «Шевроле» официально зарегистрированы в департаменте транспорта Массачусетса, так что его владелец имеет полное право так ездить. Конечно, приглядевшись, можно заметить подозрительные изменения в светотехнике.

Для соответствия всем законодательным требованиям Рону пришлось поменять местами фары с фонарями, сохранив их «родные» корпусы. В результате указатели поворота в фарах головного света превратились в стоп-сигналы, а фонари, соответственно, в фары. Вслед за ними переехали и зеркала. На переделку пикапа у владельца ушло четыре года. Силовой агрегат теперь прячется в грузовой платформе, а водитель с пассажиром сидят буквально задом наперёд.