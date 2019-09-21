Пикап Chevrolet заставили ездить задом наперёд

Все, кто видят этот пикап Chevrolet C/K 1500 начала 1990-х годов, сначала думают, что водитель научился ловко ездить по дороге задним ходом. Однако это лишь иллюзия, потому что его владелец взял и буквально развернул кузов на раме задом наперёд. В результате кажется, что автомобиль с не самой лучшей обзорностью и большой грузовой платформой действительно передвигается задним ходом.