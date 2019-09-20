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13:02

На продажу выставили редкий довоенный пикап ГАЗа

Модель ГАЗ-М145 оценили в два миллиона рублей

На продажу выставили редчайший довоенный пикап от отечественной компании ГАЗ — модель М415. Автомобиль, которому в следующем году исполнится 80 лет, оценили в два миллиона рублей.

Пикап выпускался всего три года — с 1939 по 1941 включительно, всего успели выпустить 5383 экземпляра. Производство пришлось остановить из-за начала войны, из-за нее же уничтожили большую часть выпущенных моделей, которые отправили служить на фронт.

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 1940 году — то есть в 2020 пикап отметит свой 80-летний юбилей. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил некоторые оригинальные детали. Например, М145 по-прежнему оснащен «родными» двигателем и коробкой передач, также сохранены балка передней оси и задний мост.

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Автомобиль комплектовался таким же мотором, как и ГАЗ-М1: 3,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 50 лошадиных сил. В пару к нему устанавливали трехступенчатую механическую коробку передач. В кабине пикапа может разместиться два человека, еще шестеро могут сесть на откидные лавки.

Как рассказал владелец автомобиля порталу Drom, автомобиль полностью готов для дальнейшей реставрации. У него уже восстановлена рама, а крылья и грузовую платформу продавец изготовил по заводским чертежам.

Нынешний владелец оценил ГАЗ-М145 в два миллиона рублей. По его словам, в гараже у него стоит еще два экземпляра пикапов, которые он также готов продать. Но по состоянию они проигрывают выставленному на продажу экземпляру.