На продажу выставили редкий довоенный пикап ГАЗа

Пикап выпускался всего три года — с 1939 по 1941 включительно, всего успели выпустить 5383 экземпляра. Производство пришлось остановить из-за начала войны, из-за нее же уничтожили большую часть выпущенных моделей, которые отправили служить на фронт.

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 1940 году — то есть в 2020 пикап отметит свой 80-летний юбилей. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил некоторые оригинальные детали. Например, М145 по-прежнему оснащен «родными» двигателем и коробкой передач, также сохранены балка передней оси и задний мост.