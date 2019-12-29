Китайская копия Mercedes-Benz GL оказалась дороже нового GLS

Китайский «клон» крупнее оригинального Mercedes-Benz GL: BAIC BJ90 на 51 миллиметр длиннее, на 61 миллиметр шире и на 10 миллиметров выше немецкого внедорожника. Колёсная база достигает 3100 миллиметров — это всего на 35 миллиметров меньше, чем у нового GLS.
Фото: BAIC
Несмотря на разницу в размерах, шасси, двигатели и трансмиссия знакомы по флагману Mercedes-Benz уходящего поколения: китайский внедорожник можно заказать с бензиновыми турбомоторами 3.0 и 4.0 мощностью 333 и 422 лошадиные силы соответственно. Оба силовых агрегета доступны в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» и полным приводом 4Matic.
Экстерьер у BAIC BJ90 уникальный: донора можно узнать только по форме дверных проёмов, общим пропорциям и колёсным дискам. По азиатской традиции кузов щедро украшен хромированными деталями, а радиаторная решётка выполнена в стилистике моделей Jeep.
Фото: BAIC
В салоне сходства с Mercedes-Benz GL больше: китайский внедорожник «унаследовал» у немецкого руль, дверные карты, общую архитектуру передней панели и центрального тоннеля, приборную панель и блок управления климатической установкой. Зато мультимедийный комплекс новый: устаревшая надстройка аудиосистемы Mercedes-Benz заменена большим тачскрином с навигацией.
Холдинг BAIC — один из крупнейших партнёров Daimler: корпорации сотрудничают с 2003 года и владеют акциями друг друга. Передача неактуальных технических платформ китайским совладельцам происходит не впервые: в 2016 году немецкий концерн разрешил BAIC использовать «тележку» старого E-класса.