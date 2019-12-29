Китайская копия Mercedes-Benz GL оказалась дороже нового GLS

Несмотря на разницу в размерах, шасси, двигатели и трансмиссия знакомы по флагману Mercedes-Benz уходящего поколения: китайский внедорожник можно заказать с бензиновыми турбомоторами 3.0 и 4.0 мощностью 333 и 422 лошадиные силы соответственно. Оба силовых агрегета доступны в сочетании с 7-диапазонным «автоматом» и полным приводом 4Matic.

Экстерьер у BAIC BJ90 уникальный: донора можно узнать только по форме дверных проёмов, общим пропорциям и колёсным дискам. По азиатской традиции кузов щедро украшен хромированными деталями, а радиаторная решётка выполнена в стилистике моделей Jeep.