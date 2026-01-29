Опубликовано 29 января 2026, 11:111 мин.
BAIC запускает беспилотные автомобили на дороги Китая
BAIC получил разрешение на эксплуатацию беспилотных авто на дорогах Китая. Электрокар Arcfox Alpha S с автопилотом L3 начнёт пилотные поездки в Пекине. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службы компании.
© Виталий Аньков/РИА Новости
Китайский концерн BAIC Group получил официальное разрешение на эксплуатацию автомобилей с автономным вождением уровня L3 на дорогах общего пользования. По данным пресс-служба компании, пилотная эксплуатация модели Arcfox Alpha S (L3 Edition) будет запущена в некоторых районах Пекина.
Электрокар оснащён 34 датчиками, включая три лидара. Система автономного управления построена с полным резервированием критических компонентов. Для сертификации автомобиль прошёл более 800 тысяч километров дорожных испытаний в условиях, типичных для Китая. Поведение автопилота соответствует местной дорожной обстановке.
Ранее в петербургском дворе нашли парковку забытых советских авто.