Китайцы клонировали шестиколесный «Гелик»

Китайская марка BAIC, входящая в состав государственного холдинга Beijing Automotive Industry Holding Corporation, представила в Пекине шестиколесный внедорожник BJ80 6x6, внешне похожий на Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6. В отличие от оригинальной машины, китайский «трехосник» оснащен гибридной силовой установкой.

В ее состав входит бензиновый турбомотор Saab объемом 2,3 литра, отдача которого составляет 250 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Электрическая часть представлена парой электромоторов, смонтированных на колесах третьей оси.

В оснащение внедорожника BJ80 6x6 входят силовые бамперы с интегрированной лебедкой, дополнительный светодиодный блок освещения, экспедиционный багажник на крыше и защитные дуги для грузового отсека.

Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 оснащался 5,5-литровым битурбодвигателем V8 мощностью 544 лошадиные силы и 760 Нм куртящего момента. До «сотни» он способен разгоняться за девять секунд. Дорожный просвет модели составляет 460 миллиметров, углы въезда и съезда — 52 и 54 градуса соответственно.