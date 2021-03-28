От Байдена требуют запретить двигатели внутреннего сгорания

В сентябре прошлого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение о запрете продаж новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, а машин средней и большой грузоподъёмности — с 2045 года. Теперь два калифорнийских сенатора решили потребовать от президента США последовать примеру штата. Как сообщает издание Automotive News, Алекс Падилла и Дайан Файнштейн направили Джо Байдену письмо, в котором указывают на необходимость распространить принятое распоряжение на федеральный уровень. Белый дом пока не прокомментировал эту инициативу и не сообщил, ознакомился ли президент с письмом.
46-й президент США Джо Байден в первый же день вступления в должность распорядился отменить некоторые указы для автомобильной отрасли, принятые его предшественником. Первые его законопроекты направлены на масштабное развитие электрического транспорта и жёсткий контроль экономичности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Безусловным приоритетом развития автомобильной отрасли, по мнению президента США, должна стать тотальная электрификация. Также он планирует вернуть прежние стандарты для автопроизводителей, которые будут обязаны ежегодно улучшать показатели экономичности на пять процентов.