От Байдена требуют запретить двигатели внутреннего сгорания

В сентябре прошлого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение о запрете продаж новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, а машин средней и большой грузоподъёмности — с 2045 года. Теперь два калифорнийских сенатора решили потребовать от президента США последовать примеру штата. Как сообщает издание Automotive News, Алекс Падилла и Дайан Файнштейн направили Джо Байдену письмо, в котором указывают на необходимость распространить принятое распоряжение на федеральный уровень. Белый дом пока не прокомментировал эту инициативу и не сообщил, ознакомился ли президент с письмом.