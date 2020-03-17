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19:00

Tesla не допустили к участию в автовыставке. Фанаты марки придумали, как отомстить

Они провели собственный «автосалон» прямо на парковке у выставочного центра

© Electrek
Лиза Будрина
Компании Tesla пришлось вынуждено пропустить автошоу в Канзас-Сити, так как местные дилеры не допустили автопроизводителя к участию. Чтобы поддержать любимую марку, владельцы электрокаров организовали собственный мини-«автосалон» на парковке у выставочного комплекса.

Проблема Tesla с организаторами выставки возникла по причине того, что к участию допускались только дилеры, чьи шоурумы находятся в радиусе 16 километров от Канзас-Сити. А дилерский центр Tesla расположен в 18 километрах. Организаторы не стали закрывать глаза на столь незначительно несоответствие и отказали компании.

Electrek

На выручку пришли лояльные клиенты бренда и его фанаты. Они придумали, как отомстить организаторам: пригнали электромобили к выставочному центру и провели бесплатные тест-драйвы для всех посетителей автосалона.

Суммарно они прокатили на машинах около 130 человек, которые пришли на автосалон. По некоторым данным, им удалось заинтересовать в покупке электрокара как минимум нескольких из них.

Источник: Electrek