Tesla не допустили к участию в автовыставке. Фанаты марки придумали, как отомстить

Проблема Tesla с организаторами выставки возникла по причине того, что к участию допускались только дилеры, чьи шоурумы находятся в радиусе 16 километров от Канзас-Сити. А дилерский центр Tesla расположен в 18 километрах. Организаторы не стали закрывать глаза на столь незначительно несоответствие и отказали компании.