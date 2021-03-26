В сарае на Ближнем Востоке нашли коллекцию американских классических автомобилей

Необычную находку обнаружил житель Бахрейна по имени Джей. Оказалось, что его дедушка был большим поклонником классических американских автомобилей, до 90-х годов прошлого века заказывая прямиком из США самые разные машины.

В коллекции побывали такие модели как Chevrolet Impala, Plymouth Volare и Pontiac GTO 1970 года выпуска, оборудованный кондиционером, гидроусилителем руля и восьмицилиндровым мотором. Кроме того, на территории сарая Джей обнаружил отдельно стоящий двигатель, который внешне напоминает легендарный Hemi V8 от Chrysler.

За годы простоя климатические условия Бахрейна нанесли серьезный урон классическим машинам. Все экземпляры покрыты толстым слоем песка, а некоторые начали ржаветь.