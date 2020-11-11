Тайную коллекцию 88-летних Plymouth пустят с молотка

Увлекаться классическими автомобилями Пол Эдер начал несколько десятилетий назад. Однако для его родственников, хобби банкира оказалось настоящим открытием. Обнаружить десятки уникальных ретро-машин удалось только после смерти владельца в помещениях бывшего соляного месторождения.

В тайной коллекции обнаружили 14 моделей Plymouth 1932 года выпуска. Среди любимой марки коллекционера есть очень редкие экземпляры. К примеру, мужчина владел четырехдверным кабриолетом Phaeton, которых существовало всего 259 экземпляров. Кроме того, в гараже обнаружили один из шести когда-либо созданных праворульных «Плимутов», пять классических родстеров, трехосное купе и даже автомобиль, принадлежавший посольству Южной Африки.