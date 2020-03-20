В Америке нашли гараж с десятками ретроавтомобилей и запчастями к ним

Как пишет Business Insider, владелец этих автомобилей умер в 2018 году, после чего его родственники и обнаружили склад — раньше они о его существовании даже не догадывались.

Мужчина начала коллекционировать автомобили еще в 1961-м и продолжал пополнять свой гараж до конца девяностых. Причем он покупал модели не какой-то конкретной марки, а те, которые ему нравились и на тот момент были в продаже.