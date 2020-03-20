В Америке нашли гараж с десятками ретроавтомобилей и запчастями к ним

Как пишет Business Insider, владелец этих автомобилей умер в 2018 году, после чего его родственники и обнаружили склад — раньше они о его существовании даже не догадывались.
Мужчина начала коллекционировать автомобили еще в 1961-м и продолжал пополнять свой гараж до конца девяностых. Причем он покупал модели не какой-то конкретной марки, а те, которые ему нравились и на тот момент были в продаже.
Владелец даже купил отдельный участок в лесу площадью 3,5 гектара, чтобы построить там ангар для своих автомобилей. В основном в коллекции представлена американская классика, однако есть две Volkswagen Beetle.
Всего на складе обнаружили 50 автомобилей. Помимо этого, весь ангар был завален запчастями для этих машин. Семья бывшего владельца обратилась к автору ютуб-канала IronTrap Garage с просьбой помочь продать автомобили — теперь мужчина готовит их к разным аукционам. Он же и записал небольшой обзор этого склада.
Неделю назад в Нижнем Новгороде был обнаружен еще один склад с необычными раритетными автомобилями — на территории завода ГАЗ стояло несколько экспериментальных прототипов конца 1990-х — начала 2000-х.