Вот так выглядит секретный ангар с заброшенными прототипами ГАЗ

Фотографии уникальных автомобилей опубликовал на своей странице пользователь Яндекс.Дзена под ником Джипер. Как пишет автор, в ангаре Управления конструкторский и экспериментальных работ годами пылились десятки опытных экземпляров конца 90-х — начала 2000-х годов.

В ангаре обнаружили ГАЗ-3106 II, который был полностью готов к запуску в серийное производство в 2005-2006 году. Многие полагают, что если бы завод все же решился на выпуск автомобиля, сейчас он бы мог составить серьезную конкуренцию UAZ Patriot.