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15:23

Вот так выглядит секретный ангар с заброшенными прототипами ГАЗ

Экспериментальные разработки обнаружили в Нижнем Новгороде

ГАЗ 3120 «Комбат» © Фото zen.yandex.ru/4x4
Анастасия Дубина
В секретном ангаре, который расположен на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде обнаружили экспериментальные прототипы автомобилей. Все машины заброшены, покрыты пылью и никак не обслуживаются.

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Фотографии уникальных автомобилей опубликовал на своей странице пользователь Яндекс.Дзена под ником Джипер. Как пишет автор, в ангаре Управления конструкторский и экспериментальных работ годами пылились десятки опытных экземпляров конца 90-х — начала 2000-х годов.

В ангаре обнаружили ГАЗ-3106 II, который был полностью готов к запуску в серийное производство в 2005-2006 году. Многие полагают, что если бы завод все же решился на выпуск автомобиля, сейчас он бы мог составить серьезную конкуренцию UAZ Patriot.

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ГАЗ 3120 (на переднем плане) и ГАЗ 3104 (слева)

Недалеко от него стоит полноприводный пикап ГАЗ «Атаман», который впервые показали публику в 1996 году, а также второе поколение прототипа «Атаман» с индексом II. Рядом расположился седан ГАЗ 3115, ставший последней попыткой Горьковского завода построить легковой автомобиль своими силами.

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Кроме того, на складе обнаружили компактный трехдверный внедорожник ГАЗ 3120 «Комбат», который по современным меркам мог бы побороться за покупателей с Jeep Wrangler. Позади него стоит еще один необычный автомобиль — полноприводный седан ГАЗ 3104, представленный в 1998 году.

Еще одним необычным экземпляром является полноценный тяжелый внедорожник «Тигр-2», который получил индекс 3221. Он задумывался как многотонный автомобиль с возможностью бронирования, способный побороться с Hummer H2.

Также в планах у отечественного производителя был и собственный «каблук» — ГАЗ 2332 CityVan, построенный на базе «Волги». Но в серию эта модель, как и все остальные, так и не пошла.