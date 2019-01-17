Вот так выглядит Fiat 124, простоявший под завалами разрушенного гаража 40 лет

Седан Fiat 124 был куплен в 1968 году в Дамаске британской семьей, находившейся там по работе. В 1976 году, они доехали на этой машине от Сирии до Шотландии, преодолев более 5,2 тысячи километров. Еще через два года автомобиль припарковали в гараже, и до настоящего момента к нему никто больше не притрагивался.

Пробег «Фиата» – 68 тысяч километров. На кузове есть ржавчина, крыша во вмятинах из-за упавших балок перекрытий гаража, но салон находится в неплохом состоянии, учитывая срок, который машина провела без присмотра и обслуживания.