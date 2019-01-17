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15:45

Вот так выглядит Fiat 124, простоявший под завалами разрушенного гаража 40 лет

Автомобиль 1968 года самостоятельно доехал из Сирии в Шотландию

В маленькой шотландской деревне Комри нашли седан Fiat 124, который простоял под завалами разрушенного гаража 41 год. Автомобиль выставлен на eBay: на момент написания новости сделано 11 ставок, а последняя предложенная цена – 205 фунтов стерлингов (17,6 тысячи рублей).

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Седан Fiat 124 был куплен в 1968 году в Дамаске британской семьей, находившейся там по работе. В 1976 году, они доехали на этой машине от Сирии до Шотландии, преодолев более 5,2 тысячи километров. Еще через два года автомобиль припарковали в гараже, и до настоящего момента к нему никто больше не притрагивался.

Пробег «Фиата» 68 тысяч километров. На кузове есть ржавчина, крыша во вмятинах из-за упавших балок перекрытий гаража, но салон находится в неплохом состоянии, учитывая срок, который машина провела без присмотра и обслуживания.

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Как заявил нынешний владелец машины, нашедший ее под развалинами, он хотел бы оставить «Фиат» у себя, но у него нет денег для того, чтобы привести ее в идеальное состояние.

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Ранее в гараже, заваленном мешками с песком, нашли четыре винтажных автомобиля, включая три Bugatti. Общая стоимость машин – около миллиона долларов.

Источник eBay
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