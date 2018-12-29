В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов

В гараже удалось найти Bugatti 57 Graber Cabriolet, Bugatti 49 Gangloff, Bugatti 40 и Citroen 5HP Trefle. Машины принадлежали бельгийскому скульптору, который хранил их ради изучения — вождение его не интересовало. При этом все автомобили сохранились в прекрасном состоянии.
По данным Artcurial, за 57 Graber Cabriolet можно будет выручить до 600 тысяч евро. И это будет самый дорогой экземпляр. Автомобили выставят на торги Rétromobile, которые пройдут 8 февраля следующего года в Париже.
Весной этого года владельцы компании LBI Limited, специализирующейся на продаже коллекционных автомобилей, нашли в одном из подземных гаражей Манхэттена раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. А летом в гараже умершего бельгийского коллекционера классических автомобилей был обнаружен уникальный Jaguar XK140 с кузовом работы Джованни Микелотти. Считается, что всего было выпущено два, максимум три таких автомобиля.