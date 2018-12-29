В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов

Весной этого года владельцы компании LBI Limited, специализирующейся на продаже коллекционных автомобилей, нашли в одном из подземных гаражей Манхэттена раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. А летом в гараже умершего бельгийского коллекционера классических автомобилей был обнаружен уникальный Jaguar XK140 с кузовом работы Джованни Микелотти. Считается, что всего было выпущено два, максимум три таких автомобиля.