Электровэн VW ID.Buzz: базовая версия с черными бамперами и «штампами»

Модный однообъёмник лишился целого спектра опций, но не стал бюджетным

Электровэн VW ID.Buzz: базовая версия с черными бамперами и «штампами». В Европе стартовали продажи утилитарной версии пассажирского минивэна на электротяге. Volkswagen снизил цену на 7,5 процента или 4102 евро, но базовый ID.Buzz всё равно дорог: от 49 998 евро! Выглядит такой однообъёмник специфически: стальные диски с пластиковыми колпаками, неокрашенные бамперы, тканевые сиденья и бесхитростный белый цвет.