У электрокара Jaguar I-Pace появилась 320-сильная версия

Европейцам доступна новая модификация I-Pace EV320. Как и вариант EV400, она оснащена парой электромоторов (по одному на каждой оси), однако их дефорсировали с 200 до 160 лошадиных сил. Таким образом, суммарная отдача составляет 320 сил вместо 400. На разгон до 100 километров в час I-Pace EV320 тратит 6,4 секунды, что на 1,6 секунды медленнее EV400, а ограничитель максимальной скорости сдвинули с 200 на 190 километров в час.
Ёмкость батареи осталась прежней и составляет 90 киловатт-часов, так что на одной зарядке I-Pace EV320 проезжает те же 470 километров, что и EV400. Цены на новую модификацию электрокара начинаются от 65,9 тысячи евро, в то время как EV400 стоит 81,8 тысячи евро.
На российском рынке модель представлена с лета 2018 года и на сегодняшний день стоит от 5,9 миллиона рублей. В мае электромобиль резко подешевел в связи с обнулением пошлины на импорт транспортных средств с электрическими силовыми установками в страны Евразийского экономического союза.