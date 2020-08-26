У электрокара Jaguar I-Pace появилась 320-сильная версия

Европейцам доступна новая модификация I-Pace EV320. Как и вариант EV400, она оснащена парой электромоторов (по одному на каждой оси), однако их дефорсировали с 200 до 160 лошадиных сил. Таким образом, суммарная отдача составляет 320 сил вместо 400. На разгон до 100 километров в час I-Pace EV320 тратит 6,4 секунды, что на 1,6 секунды медленнее EV400, а ограничитель максимальной скорости сдвинули с 200 на 190 километров в час.