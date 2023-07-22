В США продают на аукционе лимузин ЗиЛ из автобазы УДПВероятно, автомобиль использовался президентом СССР
В США продают на аукционе лимузин ЗиЛ из автобазы УДП. На торги Bring & Trailer выставлен ЗиЛ-41045, выпущенный в 1985 году. В сопутствующих документах есть выписка из паспорта транспортного средства, которая подтверждает принадлежность к автобазе №1 Управления делами президента Российской Федерации по состоянию на 2001 год. Предполагается, что ЗиЛ обслуживал советского и российского лидера Михаила Горбачева. В США лимузин оказался в 2014 году.
Непростое происхождение ЗиЛ-41045 подтверждается наличием сигнально-голосового устройства и красных спецсигналов за радиаторной решёткой. Советские сувенирные номера добавляют антуража. Автомобиль сохранися в аутентичном состоянии, если не учитывать шины Michelin. В 2020 и 2022 году были проведёны капремонт коробки передач и тормозной системы.
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ЗиЛ-41045 выпускался до 1985 года, то есть речь идёт о позднем автомобиле. Под капотом атмосферный карбюраторный 7,7-литровый V8 мощностью 315 лошадиных сил. Тяга передаётся на заднюю ось через 3-ступенчатый автомат. На одометре лимузина 53,5 тысячи километров, причём американский владелец проехал всего 500 километров.
В салоне лимузина сохранилась атмосфера 1980-х. Грубая чёрная кожа огромных кресел, светлое полированное дерево дверных карт и панелей, откидные скамейки, отделанные серым мохером. Стереосистема «Радиотехника», кассетный плеер «Вилма» и аналоговые часы возвращают в эпоху перестройки позднего Советского союза.
За три дня до окончания торгов за лимузин готовы выложить 50 тысяч долларов. Аукцион проходит без резерва, так что ЗиЛ-41045 в любом случае сменит владельца. Два года назад за аналогичный советский членовоз в США просили 190 тысяч долларов, а российские цены на модель могут быть ещё выше.