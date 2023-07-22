В США продают на аукционе лимузин ЗиЛ из автобазы УДП

За три дня до окончания торгов за лимузин готовы выложить 50 тысяч долларов. Аукцион проходит без резерва, так что ЗиЛ-41045 в любом случае сменит владельца. Два года назад за аналогичный советский членовоз в США просили 190 тысяч долларов, а российские цены на модель могут быть ещё выше.