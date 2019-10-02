В России продают «бэтмобиль» с тепловизором и пушкой на капоте

Машину привезли в Россию в 2018 году из США. Изначально автомобиль использовали как шоу-кар, поэтому никакой «супергеройской начинки» не было, ее добавили уже в России. Например, «бэтмобиль» оснастили системой автоматического открывания дверей и установили пневмосистему на каждый амортизатор, руль сделали быстросъемным, как у гоночных болидов, а стекла заменили на бронированные.

Помимо этих доработок автомобиль получил «несколько супергеройских фишек». Команда Fast Boom Pro установила на «бэтмобль» камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки, которая умеет имитировать стрельбу.