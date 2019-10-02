В России продают «бэтмобиль» с тепловизором и пушкой на капоте

Размеры у автомобиля гигантские, и хотя в объявлении на «Авто.ру» он указан как «купе», с этим кузовом его роднит разве что количество дверей. В длину автомобиль достигает шести метров, а в ширину — четыре метра. Масса этого «купе» более полутора тонн.
Машину привезли в Россию в 2018 году из США. Изначально автомобиль использовали как шоу-кар, поэтому никакой «супергеройской начинки» не было, ее добавили уже в России. Например, «бэтмобиль» оснастили системой автоматического открывания дверей и установили пневмосистему на каждый амортизатор, руль сделали быстросъемным, как у гоночных болидов, а стекла заменили на бронированные.
Помимо этих доработок автомобиль получил «несколько супергеройских фишек». Команда Fast Boom Pro установила на «бэтмобль» камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки, которая умеет имитировать стрельбу.
То же самое бюро уже привозило в Россию копию самого первого автомобиля для Бэтмена, который появился в фильме 1989 года. Тогда 550-сильный «бэтмобиль» оценили в миллион евро, что по курсу 2016 года составляло около 77,5 миллионов рублей.