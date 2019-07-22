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10:48

«Бэтмобиль» за 78 миллионов рублей разбили в ДТП

Несмотря на серьезные повреждения, машину еще можно восстановить

Реплика «бэтмобиля» с мотором Lamborghini попала в аварию на трассе в районе Тетегем во Франции – она столкнулся с Renault Scenic. Оба автомобиля серьезно пострадали, зато водители отделались только испугом и синяками.
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«Бэтмобиль» был создан компанией Team Galag для звезды YouTube Себастьяна Деланни и именно он находился за рулем машины в момент аварии. Автомобиль приводит в движение 560-сильный двигатель V10 5.2 от Lamborghini Gallardo, который сочетается с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Его колесная база составляет 3,4 метра, а ширина равна 2,5 метра. Стоимость реплики - около миллиона фунтов стерлингов (более 78 миллиона рублей).

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На снимках и видео с места происшествия видно, что у «бэтмобиля» полностью разбита передняя часть, а правое переднее колесо вывернуто под неестественным углом, что говорит о серьезном характере повреждений. Также можно заметить сработавшую фронтальную подушку безопасности. Несмотря на это Деланни не оставляет надежды на то, что автомобиль еще можно отремонтировать, пусть и за внушительную плату.

Что касается второго участника столкновения, Renault Scenic, то его «бэтмобиль» сильно задел по касательной. У минивэна поврежден правый бок от задней двери до бампера, полностью отсутствует передняя правая колесная арка и фара, выбиты боковые стекла и выстрелили передние подушки безопасности.

Оба автомобиля после ДТП оказались не на ходу: их погрузили на эвакуаторы и убрали с трассы, чтобы восстановить движение.

Источник: Seb Delanney
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