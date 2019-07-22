«Бэтмобиль» за 78 миллионов рублей разбили в ДТП

Что касается второго участника столкновения, Renault Scenic, то его «бэтмобиль» сильно задел по касательной. У минивэна поврежден правый бок от задней двери до бампера, полностью отсутствует передняя правая колесная арка и фара, выбиты боковые стекла и выстрелили передние подушки безопасности.

Оба автомобиля после ДТП оказались не на ходу: их погрузили на эвакуаторы и убрали с трассы, чтобы восстановить движение.