В России начнут производить сырье для батарей электрокаров

В России начнут производить сырье для батарей электрокаровТакже идет работа над над российской платформой для «зеленых» машин
Сейчас «Росатом» строит две гигафабрики для производства аккумуляторов в Калининграде и Новой Москве. Серийное производство на обеих стартует не раньше 2025 года.
Калининградский завод, помимо прочего, обеспечит элементами питания электрокары, которые собирает местный «Автотор». Также там будут выпускать батареи для Атома — российского электрического хэтчбека, который должен встать на конвейер в конце 2025-го. Батарею для него разрабатывает «Рэнера», также являющаяся подразделением «Росатома».
«Росатом» также работает над отечественной платформой для электрокаров. Это будет универсальная «тележка» для таких машин, включающая в себя ходовую часть, зарядную и двигательную. Опытный образец планируют подготовить через два-три года.
В прошлом году продажи электрокаров в России выросли в восемь раз — до 24,4 тысячи штук. За январь-май 2024-го было реализовано около 11 тысяч. Рост объясняют усилением поддержки «батарейной» мобильности: строителям АЗС доступны субсидии, а автомобилистам — скидки на покупку электрокаров, бесплатный проезд по федеральным трассам и другие льготы.