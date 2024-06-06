В России начнут производить сырье для батарей электрокаров

Сейчас «Росатом» строит две гигафабрики для производства аккумуляторов в Калининграде и Новой Москве. Серийное производство на обеих стартует не раньше 2025 года.

Калининградский завод, помимо прочего, обеспечит элементами питания электрокары, которые собирает местный «Автотор». Также там будут выпускать батареи для Атома — российского электрического хэтчбека, который должен встать на конвейер в конце 2025-го. Батарею для него разрабатывает «Рэнера», также являющаяся подразделением «Росатома».