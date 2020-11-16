Гиперкар Pininfarina Battista будет всегда подключен к Сети

С новым телекоммуникационным модулем Pininfarina Battista будут доступны все преимущества технологии OTA (Over-The-Air, обновлений «по воздуху»), говорится в сообщении производителя. В режиме реального времени гиперкар сможет обновлять 26 электронных блоков управления, заведующих мультимедиа, силовой установкой и работой ассистирующих систем, а алгоритм Deutsche Telekom обеспечит подключение к сети с наилучшим сигналом. Сервис будет работать в более чем 50 странах — это уникальное предложение для сегмента.