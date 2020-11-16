Гиперкар Pininfarina Battista будет всегда подключен к Сети

С новым телекоммуникационным модулем Pininfarina Battista будут доступны все преимущества технологии OTA (Over-The-Air, обновлений «по воздуху»), говорится в сообщении производителя. В режиме реального времени гиперкар сможет обновлять 26 электронных блоков управления, заведующих мультимедиа, силовой установкой и работой ассистирующих систем, а алгоритм Deutsche Telekom обеспечит подключение к сети с наилучшим сигналом. Сервис будет работать в более чем 50 странах — это уникальное предложение для сегмента.
Помимо поддержки актуальности софта, встроенный модем также позволит владельцу Баттисты с помощью фирменного приложения дистанционно блокировать и разблокировать двери машины; просматривать данные об уровне заряда батареи и местоположение. Плюс в двухдверке реализована технологии Smart Diagnostics. Она распознаёт возможные неполадки (те, что нельзя устранить простым обновлением ПО) и уведомляет о них мобильную команду инженеров.
В движение Pininfarina Battista, представленный летом 2019 года, приводят четыре электромотора суммарной мощностью 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Разгон до ста у берлинетты занимает 1,9 секунды, а «максималка» составляет больше 350 километров в час. Батарея ёмкостью 120 киловатт-часов обеспечивает пробег без подзарядки 450 километров по циклу WLTP. Силовая электроника и управляющее ПО гиперкара разработаны хорватской Rimac.