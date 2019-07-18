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9:00

2000-сильный Lotus Evija: есть ли кто-то круче?

Автомобили, сопоставимые по мощности с первым британским электрогиперкаром

До недавнего времени самым мощным серийным автомобилем, общий тираж которого превышал бы десятков экземпляров, считался 1914-сильный Rimac C_Two из Хорватии. Однако недавно у него появился именитый соперник, сразу шагнувший на отметку в 2000 лошадиных сил. Речь идет об электрическом гиперкаре Lotus Evija — первой модели британской марки, представленной за последние 11 лет, и первой, выпущенной после перехода под крыло китайской группы Geely. Карбоновая двухдверка оснащена четырьмя электромоторами и разгоняется с места до 300 километров в час за девять секунд. Мы решили вспомнить ближайших конкурентов «Эвайи», а также тех, кто превосходит ее по мощности.

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