Электрический гиперкар Pininifarina стал частью выставки, посвященной да Винчи

Выставка A Mind in Motion расскажет о работах Леонардо да Винчи и его увлечении движением, которое ученый считал «причиной всей жизни». В Pininfarina уверены, что до настоящего времени их работа строится на принципах, сформулированных да Винчи: объединение формы и функциональности, а также стирание границ между искусством, дизайном и инженерными разработками.