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14:57

Электрический гиперкар Pininifarina стал частью выставки, посвященной да Винчи

Двухдверка получила уникальный окрас кузова

Компания Automobili Pininfarina стала участником выставки Британской библиотеки A Mind in Motion, посвященной 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Итальянская марка выставила на всеобще обозрение специальную версию электрического гиперкара Battista с уникальной раскраской кузова.
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Выставка A Mind in Motion расскажет о работах Леонардо да Винчи и его увлечении движением, которое ученый считал «причиной всей жизни». В Pininfarina уверены, что до настоящего времени их работа строится на принципах, сформулированных да Винчи: объединение формы и функциональности, а также стирание границ между искусством, дизайном и инженерными разработками.

Pininfarina Battista

Выставленный на выставке гиперкар отличается геометрической раскраской кузова. Основной цвет — белый. Его дополняют фигуры красного, синего, бирюзового и черного цветов.

Pininfarina Battista построен в сотрудничестве с хорватской Rimac, поэтому гиперкар оснащен силовой установкой от электрического C_Two. Это четыре электромотора и тяговая батарея емкостью 120 киловатт-часов. Суммарная отдача — 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего. С места до «сотни» Battista разгоняется за две секунды, а до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость — свыше 350 километров в час.

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