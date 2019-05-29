Электрический гиперкар Pininifarina стал частью выставки, посвященной да Винчи

Выставка A Mind in Motion расскажет о работах Леонардо да Винчи и его увлечении движением, которое ученый считал «причиной всей жизни». В Pininfarina уверены, что до настоящего времени их работа строится на принципах, сформулированных да Винчи: объединение формы и функциональности, а также стирание границ между искусством, дизайном и инженерными разработками.
Выставленный на выставке гиперкар отличается геометрической раскраской кузова. Основной цвет — белый. Его дополняют фигуры красного, синего, бирюзового и черного цветов.
Pininfarina Battista построен в сотрудничестве с хорватской Rimac, поэтому гиперкар оснащен силовой установкой от электрического C_Two. Это четыре электромотора и тяговая батарея емкостью 120 киловатт-часов. Суммарная отдача — 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего. С места до «сотни» Battista разгоняется за две секунды, а до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость — свыше 350 километров в час.