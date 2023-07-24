Бюджетный однообъёмник обрёл четыре двухпедальные модификации

Китайцы добавили автомат 5,2-метровому минивэну по цене Geely Coolray. В Поднебесной стартовали продажи BAIC Ace M7 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Новинка доступна в богатых комплектациях с семью и девятью посадочными местами, цены варьируются в диапазоне от 100 до 130 тысяч юаней (эквивалент 1,26-1,63 миллиона рублей). Сравнимо в Китае стоит топ-версия обновлённого Geely Coolray.