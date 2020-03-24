Mercedes-Benz мистера Бина продадут на аукционе

Один из них комик продал на аукционе Race Retro Classic Car Sale в 2018-м. Выставленный на продажу седан проехал чуть более 80 тысяч километров. По словам Аткинсона, это лучший экземпляр, который ему удалось найти.

В 2015-м Аткинсон расстался с еще одним автомобилем — McLaren F1. Неназванный коллекционер из Великобритании заплатил за суперкар восемь миллионов фунтов стерлингов (737 миллионов рублей по текущему курсу).