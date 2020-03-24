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15:27

Mercedes-Benz мистера Бина продадут на аукционе

Седан 500E предлагается c редким сочетании синего кузова и комбинированного салона в таком же цвете

Алексей Носаченко
На первых виртуальных торгах британского Classic Car Auctions выставят Mercedes-Benz 500E (W124) образца 1995 года, ранее принадлежавший актеру Роуэну Аткинсону, известному по роли мистера Бина. По внутренней оценочной шкале аукциона автомобиль получил 108 баллов из максимальных 135.

Этот экземпляр Mercedes-Benz 500E куплен новым в Японии, а в Великобританию попал в декабре 2015 года. Полная история автомобиля подтверждена записями в сервисной книжке и другими документами. Под капотом суперседана установлен 5,0-литровый мотор V8, развивающий 326 сил и 480 Нм момента. Коробка — четырехдиапазонный автомат. По паспорту 500E разгонялся до ста за 6,1 секунды; его максимальная скорость составляла 260 километров в час.

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Судя по описанию на сайте Classic Car Auctions, недавно автомобилю обновили салон: заменили деревянные накладки и перетянули сиденья. Цвет комбинированной обивки здесь перекликается с синим колером Nautic Blue, в который окрашен кузов, и эта цветовая схема, по мнению Аткинсона, самая привлекательная из тех, что он видел на 500E. Причем в коллекции актера было четыре разных седана.

Один из них комик продал на аукционе Race Retro Classic Car Sale в 2018-м. Выставленный на продажу седан проехал чуть более 80 тысяч километров. По словам Аткинсона, это лучший экземпляр, который ему удалось найти.

В 2015-м Аткинсон расстался с еще одним автомобилем — McLaren F1. Неназванный коллекционер из Великобритании заплатил за суперкар восемь миллионов фунтов стерлингов (737 миллионов рублей по текущему курсу).