Mercedes-Benz мистера Бина продадут на аукционе

Этот экземпляр Mercedes-Benz 500E куплен новым в Японии, а в Великобританию попал в декабре 2015 года. Полная история автомобиля подтверждена записями в сервисной книжке и другими документами. Под капотом суперседана установлен 5,0-литровый мотор V8, развивающий 326 сил и 480 Нм момента. Коробка — четырехдиапазонный автомат. По паспорту 500E разгонялся до ста за 6,1 секунды; его максимальная скорость составляла 260 километров в час.
Судя по описанию на сайте Classic Car Auctions, недавно автомобилю обновили салон: заменили деревянные накладки и перетянули сиденья. Цвет комбинированной обивки здесь перекликается с синим колером Nautic Blue, в который окрашен кузов, и эта цветовая схема, по мнению Аткинсона, самая привлекательная из тех, что он видел на 500E. Причем в коллекции актера было четыре разных седана.
Один из них комик продал на аукционе Race Retro Classic Car Sale в 2018-м. Выставленный на продажу седан проехал чуть более 80 тысяч километров. По словам Аткинсона, это лучший экземпляр, который ему удалось найти.
В 2015-м Аткинсон расстался с еще одним автомобилем — McLaren F1. Неназванный коллекционер из Великобритании заплатил за суперкар восемь миллионов фунтов стерлингов (737 миллионов рублей по текущему курсу).