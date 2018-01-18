Два автомобиля из личной коллекции мистера Бина продадут на аукционе

Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, выставит на аукционе Race Retro Classic Car Sale два автомобиля из личной коллекции: Mercedes-Benz 500E и Lancia Thema 8.32 1989 года. Торги за «заряженные» седаны пройдут в конце февраля текущего года.

Седан Mercedes-Benz 500E был разработан в сотрудничестве с Porsche и даже собирался на заводе марки в Цуффенхаузене. Автомобиль оснащен пятилитровым атмосферным двигателем V8 мощностью 326 лошадиных сил (480 Нм крутящего момента). С нуля до «сотни» 500E способен разогнаться за 6,1 секунды.

Выставленный на продажу седан проехал чуть более 80 тысяч километров. По словам Аткинсона, это лучший экземпляр, который ему удалось найти.

Публичный дебют Lancia Thema 8.32 состоялся на автошоу в Турине в 1986 году. Цифра «8» и «32» в названии означали количество цилиндров и клапанов соответственно. 215-сильный двигатель объемом 2,9 литра был построен на основе «восьмерки» от Ferrari 308, а его сборкой занималась компания Ducati.

С нуля до 100 километров в час «Лянча» могла разгоняться за 6,8 секунды. Ее максимальная скорость составляла 240 километров в час. Thema 8.32 стала первой машиной, на которую устанавливался электронноуправляемый задний спойлер.

В 2015 году Аткинсон продал суперкар McLaren F1, купленный в 1997-м. Цена машины, на которой он два раза попадал в аварию, составила восемь миллионов фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов США). В прошлом году актер продал Land Rover Defender за 48 тысяч фунтов.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!