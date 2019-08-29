На трассе перевернулся грузовик с пивом. Местные жители массово пошли «ликвидировать» последствия

На кадрах, которые были опубликованы на странице Despertar Juvenil на фейсбуке видно, что жители близлежащих домов массового стекаются к месту аварии с пакетами и даже мешками, чтобы унести пиво. По данным местных СМИ, в ходе «ликвидации» последствий ДТП между жителями несколько раз вспыхивали серьезные конфликты.