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14:21

На трассе перевернулся грузовик с пивом. Местные жители массово пошли «ликвидировать» последствия

Несколько раз дело чуть не дошло до драки

На одной из трасс в Парагвае водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. В результате на дорогу выпали ящики, в которых было 30 000 банок пива. Местные жители решили своими силами ликвидировать последствия ДТП и массово отправились забирать банки.

На кадрах, которые были опубликованы на странице Despertar Juvenil на фейсбуке видно, что жители близлежащих домов массового стекаются к месту аварии с пакетами и даже мешками, чтобы унести пиво. По данным местных СМИ, в ходе «ликвидации» последствий ДТП между жителями несколько раз вспыхивали серьезные конфликты.

Недавно похожая ситуация произошла в Германии. На одном из автобанов перевернулась фура, которая перевозила ящики с пивом. При погрузке ящики не закрепили должным образом и во время съезда с трассы грузовой отсек накренился. В результате более 10 000 бутылок пива выпали на трассу.

Чтобы ликвидировать последствия этой аварии пришлось прибегать к помощи 29 пожарных-добровольецв, которые почти шесть часов подряд расчищали трассу от осколков и остатков ящиков. Общий ущерб от ДТП оценили примерно в 13 330 долларов, кроме того, еще в 33 327 оценили повреждения, которые получила фура.