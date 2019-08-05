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18:45

В Германии произошло ДТП: пострадали 10 000 бутылок пива

Стоимость разбитого груза составляет более 860 тысяч рублей

На одном из автобанов на юго-западе Германии произошло ДТП с участием фуры, в результате которого из грузового отсека выпали около 600 ящиков с пивом. Водитель фуры при аварии не пострадал.

По словам представителей полиции, ящики выпали из-за того, что при погрузке их не закрепили должным образом. В итоге это и привело к аварии, когда грузовик съезжал с автобана. В результате ДТП более 10 000 бутылок пива были разлиты по трассе. Чтобы ликвидировать последствия инцидента, пришлось привлечь 29 пожарных-добровольцев, у которых ушло почти шесть часов на расчистку трассы.

Полицейские опубликовали фотографию с места аварии в своем твиттере. По предварительным данным, водитель грузовика разбил бутылок на 13 330 долларов (более 860 тысяч рублей). Кроме того, ущерб для самой фуры оценили в 33 327 долларов (2 170 347 рублей).

В середине июля водитель автовоза превратил сразу несколько новых спорткаров Toyota Supra в утиль. На грузовике находилось четыре купе, которые перевозили с завода в дилерский центр. Как минимум один из автомобилей точно не подлежал восстановлению — от удара ему смяло всю заднюю часть. Еще одной «Супре» разбили задний бампер, фонарь и серьезно повредили крышку багажника, две оставшихся получили менее критичные повреждения.