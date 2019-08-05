В Германии произошло ДТП: пострадали 10 000 бутылок пива

По словам представителей полиции, ящики выпали из-за того, что при погрузке их не закрепили должным образом. В итоге это и привело к аварии, когда грузовик съезжал с автобана. В результате ДТП более 10 000 бутылок пива были разлиты по трассе. Чтобы ликвидировать последствия инцидента, пришлось привлечь 29 пожарных-добровольцев, у которых ушло почти шесть часов на расчистку трассы.

Полицейские опубликовали фотографию с места аварии в своем твиттере. По предварительным данным, водитель грузовика разбил бутылок на 13 330 долларов (более 860 тысяч рублей). Кроме того, ущерб для самой фуры оценили в 33 327 долларов (2 170 347 рублей).