Мужчина использовал ящик пива как детское кресло

К счастью, они не попали в аварию и ребёнок не пострадал, но полицейских это не убедило и они оштрафовали нерадивого отца за нарушение правил перевозки детей. В провинции Онтарио все дети младше восьми лет и младше, которые весят менее 80 фунтов и ростом ниже четырёх футов и девяти дюймов, должны перевозиться при помощи специальных удерживающих устройств. После выписки квитанции полицейские привезли детское кресло и одолжили его водителю, чтобы тот мог отвезти сына домой согласно установленным правилам и больше не подвергать ребёнка опасности.