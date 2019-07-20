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14:00

Мужчина использовал ящик пива как детское кресло

Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил перевозки детей

22-летний канадец получил внушительный штраф из-за ящика пива в салоне автомобиля, но не потому что пил его до или во время вождения. Дело том, что он использовал ящик с 30 банками в качестве детского кресла.
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Патрульный экипаж дорожной полиции в канадской провинции Онтарио догнал и остановил проезжавший мимо автомобиль, заметив в салоне маленького ребёнка без детского сиденья. Это было особенно подозрительно с учётом того, что на часах было 2:30 ночи. Оказалось, что 22-летний мужчина из графства Перт приспособил вместо детского кресла ящик пива, который купил себе в магазине: картонную упаковку с 30 банками он поставил на переднее сиденье в качестве эдакого бустера и посадил на него 2-летнего сына. Пристегнув его, впрочем, ремнём безопасности.

К счастью, они не попали в аварию и ребёнок не пострадал, но полицейских это не убедило и они оштрафовали нерадивого отца за нарушение правил перевозки детей. В провинции Онтарио все дети младше восьми лет и младше, которые весят менее 80 фунтов и ростом ниже четырёх футов и девяти дюймов, должны перевозиться при помощи специальных удерживающих устройств. После выписки квитанции полицейские привезли детское кресло и одолжили его водителю, чтобы тот мог отвезти сына домой согласно установленным правилам и больше не подвергать ребёнка опасности.

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