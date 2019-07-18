На платных трассах введут новый штраф на 2,5 тысячи рублей

Сам оператор дороги не несет ответственность за «некорректное списание платы» или несправедливый штраф в случаях, если водитель проехал пункт оплаты с превышением скорости, с нарушением правил дистанции (с едущим впереди автомобилем) либо с неправильно размещенным в салоне транспондером.

В законе «Об автодорогах и дорожной деятельности» зафиксируют обязанность водителей соблюдать правила оплаты проезда, а в Бюджетном кодексе пропишут, что средства со штрафов будут поступать в Федеральный дорожный фонд.