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13:17

На платных трассах введут новый штраф на 2,5 тысячи рублей

Власти придумали санкцию за неоплаченный проезд

© avtodor-tr.ru
Правительство предложило ввести новый штраф за неоплаченный проезд по платной трассе. Как сообщает «Коммерсантъ», за первое нарушение водителей будут наказывать на 2,5 тысячи рублей, а рецидивистам грозит штраф в 10 тысяч рублей.
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Появились подробности о наказании для «зайцев» на платных трассах: неоплативших проезд водителей выявят с помощью камер на пункте взимания платы и в течение пяти дней с момента нарушения Ространснадзор «сформирует в отношении транспортного средства или пользователя информацию о задолженности». За это время можно будет самостоятельно и без последствий оплатить задолженность. Для оперативной передачи данных о машинах планируется наладить информационный обмен между госкомпанией «Автодор» и Ространснадзором через систему межведомственного взаимодействия.

Камеры и шлагбаумы на пункте взимания платы

avtodor-tr.ru

Сам оператор дороги не несет ответственность за «некорректное списание платы» или несправедливый штраф в случаях, если водитель проехал пункт оплаты с превышением скорости, с нарушением правил дистанции (с едущим впереди автомобилем) либо с неправильно размещенным в салоне транспондером.

В законе «Об автодорогах и дорожной деятельности» зафиксируют обязанность водителей соблюдать правила оплаты проезда, а в Бюджетном кодексе пропишут, что средства со штрафов будут поступать в Федеральный дорожный фонд.

Ранее сообщалось, что штраф за неоплату будет введен после того, как заработает система free flow, которая предполагает свободный проезд через пункт оплаты без остановки. Деньги за проезд в этом случае списываются бесконтактным способом посредством прибора, фиксирующего номер и класс машины.

Подобный метод широко распространен в Европе – камеры на скоростных трассах считывают данные с виньетки на лобовом стекле машины. Что же касается штрафа за «безбилетный проезд», то в Италии он составляет 300 евро (21 тысяча рублей), в Австрии — 120 евро (8500 рублей), а в Швейцарии — 200 швейцарских франков (13 тысяч рублей).

Источник: Коммерсантъ
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