Посмотрите, как четыре новые «Супры» превратились в утиль

Автомобили, которые стояли ближе к водительской кабине, отделались меньшими повреждениями. Белая Supra с верхнего яруса судя по фотографии осталась цела и, максимум, получила царапины от удара стоящего сзади автомобиля. Красной «Супре» с нижнего яруса повезло чуть меньше, поскольку на нее пришлась часть основного удара.

Если вам стало грустно из-за этой новости, посмотрите, как дрифтит Toyota Supra с легендарной рядной «шестеркой» 2JZ: