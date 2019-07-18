Посмотрите, как четыре новые «Супры» превратились в утиль

Фотографию с места аварии опубликовало сообщество Houston Underground Races на своей странице на фейсбуке. Информации о том, что именно произошло и как автовоз попал в ДТП нет, но судя по тому, что самые серьезные повреждения получили крайние автомобили, удар пришелся сзади. Нижняя «Супра» пострадала больше остальных — заднюю часть купе буквально смяло от удара. Белой «Супре» на верхнем ярусе повезло чуть больше — у нее поврежден зданий бампер и выхлоп, разбит один задний фонарь, а также поцарапана крышка багажника.
Houston Underground Races
Автомобили, которые стояли ближе к водительской кабине, отделались меньшими повреждениями. Белая Supra с верхнего яруса судя по фотографии осталась цела и, максимум, получила царапины от удара стоящего сзади автомобиля. Красной «Супре» с нижнего яруса повезло чуть меньше, поскольку на нее пришлась часть основного удара.
Если вам стало грустно из-за этой новости, посмотрите, как дрифтит Toyota Supra с легендарной рядной «шестеркой» 2JZ:
Новое поколение Toyota Supra дебютировало на январском автосалоне в Детройте. Серийную версию оснастили трехлитровой «шестеркой» от BMW Z4 мощностью 340 лошадиных сил. Для японского рынка будет доступна бюджетная версия с двухлитровым четырехцилиндровым мотором и отдачей 197 или 258 лошадиных сил. Сейчас Toyota начинает доставлять покупателям автомобили. В первую очередь открыли поставки «приветственной» версии Launch Edition One, которая отличается черными колесами, темно-серым цветом кузова и черно-красной отделкой салона.