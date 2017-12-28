150 автомобилей и 10 мотоциклов «нарисовали» карту Белоруссии

Автомобилисты города Гродно «нарисовали» с помощью машин огромную карту Белоруссии. Об этом сообщает издание autogrodno.by.

В создании карты приняли участие 150 автомобилей, 10 мотоциклов, 60 пешеходов и машины ГАИ города. На подготовку автомобилисты потратили месяц. Итоговое построение заняло все свободное пространство площадки размером 100х100 метров. Чтобы карта была видна полностью, камеру пришлось поднять на 170 метров.

Ранее в Челябинске из 65 автомобилей «нарисовали» елку, а в Чите для создания такой же фигуры задействовали более 150 машин и 11 экипажей ДПС.