Разукрашенный самосвал БелАЗ продают за 75 миллионов

11:13
На сайте по продаже автомобилей «Юла» появилось объявление о 90-тонном БелАЗ 75585 за 75 миллионов рублей, который ранее принял участие в фестивале по мотивам популярной игры World of Tanks. Особенностью этого карьерного самосвала стал яркий камуфляж от белорусских граффитчиков из TAKTAK crew.
БелАЗ 75585 приводит в движение 1000-сильная установка, которая позволяет ему развивать скорость до 60 километров в час. В высоту самосвал достигает 5,34 метра, а в ширину 6,4 метра. Его вес составляет 74 тонны, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85, особенно популярным у игроков World of Tanks.
Известно, что на его покраску ушло 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, 30 погонных метров бумаги и 100 квадратных метров укрывочной пленки. Сама работа заняла 80 часов.