В Жодино нашли замену «санкционным» силовым установкам из США

БелАЗ начал тесты 55-тонного самосвала с альтернативным дизелем. Пресс-служба белорусского завода сначала поделилась информацией о начале испытаний, а затем удалила заметку. Из релиза следовало, что «импортозамещёный» карьерный БелАЗ-7555 обрёл литеру М в названии. Взамен американского мотора Cummins установлен неназванный китайский агрегат. Ещё одно новшество — усиленный ведущий мост, чьё происхождение тоже не раскрывается.