В Казахстане огромный самосвал БелАЗ случайно раздавил Suzuki: видео

В результате передняя часть Grand Vitara XL-7 оказалась раздавлена всмятку весом БелАЗа, но, несмотря на это, в ДТП никто не пострадал. Двое пассажиров Suzuki чудом успели выскочить, а еще один остался внутри, но его самосвал не задел.

Водитель почувствовал неладное и остановился, после чего смятый Suzuki вытащили. Как видно на кадрах, внедорожник не пережил встречи с БелАЗом: вероятно, его отправят на утилизацию.