В Казахстане огромный самосвал БелАЗ случайно раздавил Suzuki: видео

В Казахстане огромный самосвал БелАЗ случайно раздавил Suzuki: видеоК счастью, в жуткой аварии обошлось без жертв, если не считать японский автомобиль
По данным Telegram-канала, авария произошла 1 июня. Сообщается, что люди, ехавшие в легковушке, прибыли к карьеру, чтобы отремонтировать кондиционер БелАЗа. Однако водитель самосвала попросту не заметил подъехавший слишком близко внедорожник и наехал на него.
В результате передняя часть Grand Vitara XL-7 оказалась раздавлена всмятку весом БелАЗа, но, несмотря на это, в ДТП никто не пострадал. Двое пассажиров Suzuki чудом успели выскочить, а еще один остался внутри, но его самосвал не задел.
Водитель почувствовал неладное и остановился, после чего смятый Suzuki вытащили. Как видно на кадрах, внедорожник не пережил встречи с БелАЗом: вероятно, его отправят на утилизацию.
Drom
В прошлом году в карьере Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области 130-тонный БелАЗ смял под собой КамАЗ, который в результате столкновения лишился кабины. Как и Suzuki, попавший под колеса самосвала КамАЗ прибыл обслуживать БелАЗ: он вез топливо для его заправки.