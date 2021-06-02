2 июня, 13:49

В Казахстане огромный самосвал БелАЗ случайно раздавил Suzuki: видео

К счастью, в жуткой аварии обошлось без жертв, если не считать японский автомобиль
На одном из карьеров Карагандинской области в Казахстане произошла жуткая авария: карьерный самосвал БелАЗ случайно наехал на серебристый внедорожник Suzuki Grand Vitara XL-7. Как видно на роликах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Вечерняя Караганда», в результате японский автомобильчик оказался фактически раздавлен огромным самосвалом. Удивительно, но в ДТП обошлось без человеческих жертв.
© Drom
Мария Евдокимова

По данным Telegram-канала, авария произошла 1 июня. Сообщается, что люди, ехавшие в легковушке, прибыли к карьеру, чтобы отремонтировать кондиционер БелАЗа. Однако водитель самосвала попросту не заметил подъехавший слишком близко внедорожник и наехал на него.

В результате передняя часть Grand Vitara XL-7 оказалась раздавлена всмятку весом БелАЗа, но, несмотря на это, в ДТП никто не пострадал. Двое пассажиров Suzuki чудом успели выскочить, а еще один остался внутри, но его самосвал не задел.

Водитель почувствовал неладное и остановился, после чего смятый Suzuki вытащили. Как видно на кадрах, внедорожник не пережил встречи с БелАЗом: вероятно, его отправят на утилизацию.

Drom

В прошлом году в карьере Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области 130-тонный БелАЗ смял под собой КамАЗ, который в результате столкновения лишился кабины. Как и Suzuki, попавший под колеса самосвала КамАЗ прибыл обслуживать БелАЗ: он вез топливо для его заправки.

Источник: Вечерняя Караганда / Telegram, Drom