Belgee частично рассекретила кроссовер Х50+ для рынка РФ
В РФ будут представлены варианты «Актив/Active», «Стиль/Style» и «Престиж/Prestige». Уже базовая версия предложит полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые колёса и однозонный климат-контроль.
Продолжат список оборудования круиз-контроль, задние датчики парковки, цифровая приборная панель, 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, плюс камеру заднего вида.
В исполнении «Стиль/Style» дополнительно заявлены 18-дюймовые колёса, электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, а также дисплей диагональю 14,6 дюйма.
В максимальной комплектации «Престиж/Prestige» появляются панорамная крыша, электрорегулировка водительского кресла, а главное — ассистенты второго уровня (адаптивный круиз-контроль).
