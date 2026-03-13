Новости
Опубликовано 13 марта 2026, 12:01
1 мин.

Belgee частично рассекретила кроссовер Х50+ для рынка РФ

Belgee раскрыла комплектации российской версии кроссовера X50+. Belgee X50+ — это рестайлинговая версия популярной модели Belgee X50. Объявлено, что она примерит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с. при 5 500 об/мин. Внешность будет рассекречена позднее, а пока российский офис белорусской марки опубликовал подробности, касающиеся комплектаций.
Belgee X50+
Belgee X50+
© Belgee
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В РФ будут представлены варианты «Актив/Active», «Стиль/Style» и «Престиж/Prestige». Уже базовая версия предложит полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые колёса и однозонный климат-контроль.

Продолжат список оборудования круиз-контроль, задние датчики парковки, цифровая приборная панель, 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, плюс камеру заднего вида.

В исполнении «Стиль/Style» дополнительно заявлены 18-дюймовые колёса, электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, а также дисплей диагональю 14,6 дюйма.

В максимальной комплектации «Престиж/Prestige» появляются панорамная крыша, электрорегулировка водительского кресла, а главное — ассистенты второго уровня (адаптивный круиз-контроль).

Читайте на тему:

Между тем, Proton изучает возможность производства автомобилей на территории Казахстана. С 2017 года компания Proton является частью холдинга Geely, поэтому аналоги нескольких китайских моделей собираются под малайзийской маркой.