Belgee частично рассекретила кроссовер Х50+ для рынка РФ

Belgee раскрыла комплектации российской версии кроссовера X50+. Belgee X50+ — это рестайлинговая версия популярной модели Belgee X50. Объявлено, что она примерит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с. при 5 500 об/мин. Внешность будет рассекречена позднее, а пока российский офис белорусской марки опубликовал подробности, касающиеся комплектаций.