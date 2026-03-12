Вместо Geely: в Казахстане могут наладить выпуск автомобилей Proton

С 2017 года компания Proton является частью холдинга Geely, поэтому аналоги нескольких китайских моделей собираются под малайзийской маркой. Так, например, Geely Emgrand прошлого поколения (он же — Belgee S50) производится под именем Proton S70.

Добавим, что Proton носит статус одного из крупнейших автопроизводителей Юго-Восточной Азии. С 1983 года фирма выпускала лицензионные моделей Mitsubishi, но на рубеже 1990−2000 годов начала выпуск оригинальных автомобилей, что подорвало спрос.

В случае, если Allur согласится предоставить имеющиеся производственные мощности, в казахстанском Костанае (там расположен принадлежащий «Аллюру» автозавод) могут наладить выпуск перелицованных Geely. Но других подробностей пока нет.